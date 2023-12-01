Кабмін створив установу для конфіскації активів РФ — Шмигаль розповів деталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на сьогоднішньому засіданні Кабміну. Фото: скриншот

Головним ресурсом відбудови України мають стати конфісковані російські активи. Для легітимної конфіскації Україна створила спеціальну установу, яка сприятиме відновленню знищеної та пошкодженої інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

Про це сьогодні повідомив на нараді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що відомо про установу

За словами голови уряду, першочергове завдання — забезпечення якісної та законодавчої роботи Міжнародного реєстру збитків. Він був створений за ініціативою Кабміну, схвалений Радою Європи. Працюватиме він в Нідерландах.

Сьогодні на засіданні, як наголошує прем'єр, було затверджено два документи, які сприятимуть якісному функціонуванню реєстру.

"З огляду на те, що цей реєстр працюватиме в електронній формі, то Мінцифра та Мін’юст України мають розробити й передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення такого реєстру. Мінцифри також має розробити можливість для українців подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат", — каже Шмигаль.

Другий документ, як зазначив політик, це українські пропозиції щодо класифікації категорій збитків, які підлягають компенсації.

"Це дозволить системно підійти до передавання всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, яку заподіяла Росія як державі Україна, так і кожному з наших громадян та українським юридичним особам", — зазначає Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль висловив сподівання на швидке схвалення нового законопроєкту, поданого до Конгресу США. Документ спрямовано на арешт активів російських олігархів для допомоги у відновленні України. Перед цим політик розповів про загальну вартість викраденого Росією українського зерна.