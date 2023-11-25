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Шмигаль розповів, на яку суму РФ викрала українського зерна

25 листопада 2023 22:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Шмигаль розповів, на яку суму РФ викрала українського зерна
Денис Шмигаль, Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та інші на спільній пресконференції за підсумками міжнародного форуму Grain from Ukraine. Фото: Денис Шмигаль
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На захоплених українських територіях Росія викрала мільйони тонн зернових на суму близько одного мільярда доларів. Однак український аграрний експорт був і буде фактором, що стабілізує на світовому ринку продовольства.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Росія викрала українського зерна на понад мільярд доларів

Денис Шмигаль зазначив, що РФ викрала з окупованих українських територій зерна на понад один мільярд доларів. За його словами, країна-агресор хоче максимально загострити ситуацію із продовольчою кризою.

Однак саме український експорт зерна є фактором, що стабілізує світовий ринок продовольства. За прогнозами Шмигаля, цьогорічний врожай має принести 79 млн тонн зерна. Він додав, що для внутрішніх потреб Україні вистачить 25% від усього зерна, а все інше "спрямовуємо туди, де є загроза голоду".

"Росія має бути суворо покарана за агресію, масові вбивства та розкрадання українського зерна. Трагедія, подібна до Голодомору, не повториться ні в Україні, ні в будь-якому іншому куточку планети", — зазначив прем'єр-міністр.

Повідомлення Дениса Шмигаля
Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, проблему продажу краденого українського зерна в Європі треба врахувати у санкційному механізмі. ЄС ухвалив уже 11 пакетів санкцій, при цьому харчові продукти, медичні препарати не потрапляють під обмежувальні заходи. Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільній пресконференції за підсумками міжнародного форуму Grain from Ukraine.

Додамо, Україна домовилася з європейськими партнерами про отримання військових кораблів. Це зроблено з метою безпечного пересування суден "зерновим коридором" у Чорному морі.

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