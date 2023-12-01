Кабмин создал учреждение для конфискации активов РФ — Шмыгаль рассказал детали
Главным ресурсом восстановления Украины должны стать конфискованные российские активы. Для легитимной конфискации Украина создала специальное учреждение, которое будет способствовать восстановлению уничтоженной и поврежденной инфраструктуры в результате обстрелов РФ.
Об этом сегодня сообщил на совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Что известно об учреждении
По словам главы правительства, первоочередная задача — обеспечение качественной и законодательной работы Международного реестра убытков. Он был создан по инициативе Кабмина, одобрен Советом Европы. Будет работать он в Нидерландах.
Сегодня на заседании, как отмечает премьер, было утверждено два документа, которые будут способствовать качественному функционированию реестра.
"Учитывая, что этот реестр будет работать в электронной форме, Минцифра и Минюст Украины должны разработать и передать технические требования для создания программного обеспечения такого реестра. Минцифры также должен разработать возможность для украинцев подавать через "Действие" заявления о возмещении убытков или потерь", — говорит Шмыгаль.
Второй документ, как отметил политик, это украинские предложения по классификации категорий ущерба, подлежащего компенсации.
"Это позволит системно подойти к передаче всей информации об ущербе, потерях и вреде, нанесенном Россией как государству Украины, так и каждому из наших граждан и украинским юридическим лицам", — отмечает Шмыгаль.
Напомним, что ранее Денис Шмыгаль выразил надежду на скорейшее одобрение нового законопроекта, поданного в Конгресс США. Документ направлен на арест активов российских олигархов для помощи в восстановлении Украины. Перед этим политик рассказал об общей стоимости похищенного Россией украинского зерна.
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