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Кабмин создал учреждение для конфискации активов РФ — Шмыгаль рассказал детали

1 декабря 2023 17:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кабмин создал учреждение для конфискации активов РФ — Шмыгаль рассказал детали
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании Кабмина. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главным ресурсом восстановления Украины должны стать конфискованные российские активы. Для легитимной конфискации Украина создала специальное учреждение, которое будет способствовать восстановлению уничтоженной и поврежденной инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Об этом сегодня сообщил на совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Что известно об учреждении

По словам главы правительства, первоочередная задача — обеспечение качественной и законодательной работы Международного реестра убытков. Он был создан по инициативе Кабмина, одобрен Советом Европы. Будет работать он в Нидерландах.

Сегодня на заседании, как отмечает премьер, было утверждено два документа, которые будут способствовать качественному функционированию реестра.

"Учитывая, что этот реестр будет работать в электронной форме, Минцифра и Минюст Украины должны разработать и передать технические требования для создания программного обеспечения такого реестра. Минцифры также должен разработать возможность для украинцев подавать через "Действие" заявления о возмещении убытков или потерь", — говорит Шмыгаль.

Второй документ, как отметил политик, это украинские предложения по классификации категорий ущерба, подлежащего компенсации.

"Это позволит системно подойти к передаче всей информации об ущербе, потерях и вреде, нанесенном Россией как государству Украины, так и каждому из наших граждан и украинским юридическим лицам", — отмечает Шмыгаль.

Напомним, что ранее Денис Шмыгаль выразил надежду на скорейшее одобрение нового законопроекта, поданного в Конгресс США. Документ направлен на арест активов российских олигархов для помощи в восстановлении Украины. Перед этим политик рассказал об общей стоимости похищенного Россией украинского зерна.

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