Володимир Кудрицький звільнений з посади голови Укренерго — рішення Ставки

Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: пресслужба компанії

У п'ятницю, 30 серпня, рішенням Ставки Верховного головнокомандувача було звільнено керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерела.

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У повідомленні ЗМІ йдеться, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом. Таке рішення озвучив Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки.

Співрозмовник видання зазначив, що станом на вечір Кудрицький відмовився написати таку заяву. Пресслужба "Укренерго" наразі не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

Тепер наглядова рада компанії має ухвалити рішення про звільнення Кудрицького.

"Якщо наглядова рада компанії таке рішення ухвалить, то про незалежність наглядових рад в українських державних компаніях можна забути", — вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Також повідомляється, що Кудрицького звільнили через незавершені захисні конструкції навколо підстанцій "Укренерго", що призвело до перебоїв з електропостачанням після масованого російського обстрілу 26 серпня.