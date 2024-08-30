Владимир Кудрицкий уволен с должности главы Укрэнерго — решение Ставки

Руководитель "Укрэнерго" Кудрицкий уволен — решение Ставки
В пятницу, 30 августа, решением Ставки Верховного главнокомандующего был уволен руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.
Руководитель "Укрэнерго" уволен
В сообщении СМИ говорится, что Кудрицкий должен написать заявление об увольнении по собственному желанию в ближайшее время. Такое решение озвучил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки.
Собеседник издания отметил, что по состоянию на вечер Кудрицкий отказался написать такое заявление. Прессслужба "Укрэнерго" пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.
Теперь наблюдательный совет компании должен принять решение об увольнении Кудрицкого.
"Если наблюдательный совет компании такое решение примет, то о независимости наблюдательных советов в украинских государственных компаниях можно забыть", — считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Также сообщается, что Кудрицкого уволили из-за незавершенных защитных конструкций вокруг подстанций "Укрэнерго", что привело к перебоям с электроснабжением после массированного российского обстрела 26 августа.
Читайте Новини.LIVE!