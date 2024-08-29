Глава Укрэнерго прокомментировал допросы в НАБУ по бронежилете.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: censor.net

Глава НЭК " Укрэнерго " Владимир Кудрицкий подтвердил, что давал показания по уголовному делу, которое расследуют НАБУ и СБУ. Оно касается вероятного хищения государственных средств при закупке бронежилетов в марте-апреле 2022 года.

Об этом он рассказал в интервью BBC в четверг, 29 августа.

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На вопрос, свидетельствовал ли он в этом расследовании, глава НЭК подтвердил, что действительно был допрошен и имеет статус свидетеля Он подчеркнул, что закупка бронежилетов осуществлялась по рыночным ценам.

По словам Кудрицкого, бронежилеты закупили по цене 16 400 гривен. Он отметил, что НАБУ обвиняет компанию в непроведении маркетингового исследования должным образом и в том, что цена завышена в два раза. Глава Укрэнерго отмечает, что закупка состоялась в марте 2022 года.

"Если наша цена была с НДС 16 400, и она завышена в два раза, значит, она должна была быть 8200? Просто очень легко поднять цены периода марта-апреля 2022 года и посмотреть бронежилет 4-го класса. Кто его мог купить и когда за 8200 гривен?" — заявил глава Укрэнерго.