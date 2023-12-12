Хакерська атака на Київстар — чи могли скомпрометувати дані абонентів
Мережу мобільного оператора "Київстар" 12 грудня атакували хакери. У компанії уточнили, що персональні дані абонентів не були скомпрометовані, а фахівці працюють над усуненням несправності.
Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбу компанії.
Хакерська атака на Київстар
Так, на мережу Київстар скоїли потужну хакерську атаку, що стала причиною технічного збою.
У компанії повідомили, що персональні дані абонентів Київстару не були скомпрометовані, наразі фахівці працюють над усуненням несправностей.
Водночас для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу залучили правоохоронців і спеціальні держслужби.
Крім того, в Київстарі заперечили інформацію про нібито проведення обшуків, про які повідомляла низка Telegram-каналів.
Також інформацію про обшуки заперечує Нацполіція і джерела Суспільного в СБУ.
Нагадаємо, що мобільний оператор "Київстар" проводить ремонтні роботи з ранку 12 грудня. Відновлення зв'язку у користувачів обіцяють за 4-5 годин.
Також ми писали, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі на "Київстарі".
Крім того, ми повідомляли, що причиною сьогоднішнього масштабного збою користувачів "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.
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