Хакерська атака на Київстар — чи могли скомпрометувати дані абонентів

Мобільний телефон. Фото: соцмережі

Мережу мобільного оператора "Київстар" 12 грудня атакували хакери. У компанії уточнили, що персональні дані абонентів не були скомпрометовані, а фахівці працюють над усуненням несправності.

Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбу компанії.

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Так, на мережу Київстар скоїли потужну хакерську атаку, що стала причиною технічного збою.

У компанії повідомили, що персональні дані абонентів Київстару не були скомпрометовані, наразі фахівці працюють над усуненням несправностей.



Водночас для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу залучили правоохоронців і спеціальні держслужби.

Крім того, в Київстарі заперечили інформацію про нібито проведення обшуків, про які повідомляла низка Telegram-каналів.

Також інформацію про обшуки заперечує Нацполіція і джерела Суспільного в СБУ.

Скриншот допису Київстару

Нагадаємо, що мобільний оператор "Київстар" проводить ремонтні роботи з ранку 12 грудня. Відновлення зв'язку у користувачів обіцяють за 4-5 годин.

Також ми писали, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі на "Київстарі".

Крім того, ми повідомляли, що причиною сьогоднішнього масштабного збою користувачів "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.