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Хакерська атака на Київстар — чи могли скомпрометувати дані абонентів

12 грудня 2023 13:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Хакерська атака на Київстар — чи могли скомпрометувати дані абонентів
Мобільний телефон. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Мережу мобільного оператора "Київстар" 12 грудня атакували хакери. У компанії уточнили, що персональні дані абонентів не були скомпрометовані, а фахівці працюють над усуненням несправності.

Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбу компанії.

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Хакерська атака на Київстар

Так, на мережу Київстар скоїли потужну хакерську атаку, що стала причиною технічного збою. 

У компанії повідомили, що персональні дані абонентів Київстару не були скомпрометовані, наразі фахівці працюють над усуненням несправностей.
 
Водночас для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу залучили правоохоронців і спеціальні держслужби.

Крім того, в Київстарі заперечили інформацію про нібито проведення обшуків, про які повідомляла низка Telegram-каналів.

Також інформацію про обшуки заперечує Нацполіція і джерела Суспільного в СБУ.

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Скриншот допису Київстару

Нагадаємо, що мобільний оператор "Київстар" проводить ремонтні роботи з ранку 12 грудня. Відновлення зв'язку у користувачів обіцяють за 4-5 годин.     

Також ми писали, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі на "Київстарі".

Крім того, ми повідомляли, що причиною сьогоднішнього масштабного збою користувачів "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі. 

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