Хакерская атака на Киевстар — могли ли скомпрометировать данные абонентов

Мобильный телефон. Фото: соцсети

Сеть мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря атаковали хакеры. В компании уточнили, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы, а специалисты работают над устранением неисправности.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на пресс-службу компании.

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Так, на сеть Киевстара совершили мощную хакерскую атаку, которая стала причиной технического сбоя.

В компании сообщили, что персональные данные абонентов Киевстара не были скомпрометированы, специалисты работают над устранением неисправностей.



В то же время, для фиксации обстоятельств и последствий вмешательства в работу привлекли правоохранителей и специальные госслужбы.

Кроме того, в Киевстаре опровергли информацию о якобы проведении обысков, о которых сообщал ряд Telegram-каналов.

Также информацию об обысках отрицает Нацполиция и источники Суспільного в СБУ.

Скриншот поста Киевстара

Напомним, что мобильный оператор "Киевстар" проводит ремонтные работы с утра 12 декабря. Восстановление связи у пользователей обещают через 4-5 часов.

Также мы писали, как сменить оператора в настройках, если нет сети на "Киевстаре".

Кроме того, мы сообщали, что причиной сегодняшнего масштабного сбоя пользователей "Киевстара" стала хакерская атака на ядро сети.