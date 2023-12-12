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Хакерская атака на Киевстар — могли ли скомпрометировать данные абонентов

12 декабря 2023 13:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Хакерская атака на Киевстар — могли ли скомпрометировать данные абонентов
Мобильный телефон. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сеть мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря атаковали хакеры. В компании уточнили, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы, а специалисты работают над устранением неисправности.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на пресс-службу компании.

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Хакерская атака на Киевстар

Так, на сеть Киевстара совершили мощную хакерскую атаку, которая стала причиной технического сбоя.

В компании сообщили, что персональные данные абонентов Киевстара не были скомпрометированы, специалисты работают над устранением неисправностей.

В то же время, для фиксации обстоятельств и последствий вмешательства в работу привлекли правоохранителей и специальные госслужбы.

Кроме того, в Киевстаре опровергли информацию о якобы проведении обысков, о которых сообщал ряд Telegram-каналов.

Также информацию об обысках отрицает Нацполиция и источники Суспільного в СБУ.

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Скриншот поста Киевстара

Напомним, что мобильный оператор "Киевстар" проводит ремонтные работы с утра 12 декабря. Восстановление связи у пользователей обещают через 4-5 часов.      

Также мы писали, как сменить оператора в настройках, если нет сети на "Киевстаре".

Кроме того, мы сообщали, что причиной сегодняшнего масштабного сбоя пользователей "Киевстара" стала хакерская атака на ядро сети.

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