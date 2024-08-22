Росіяни атакували в Херсоні об'єкт критичної інфраструктури

Ремонтна бригада на енергооб'єкті. Фото ілюстративне: УНІАН

В Херсоні частина мешканців залишилась без електропостачання через російську атаку. Ремонтні бригади розпочали роботи.

Про це 22 серпня повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Олександр Прокудін заявив, що росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Це стало причиною вимкнення світла у частині Херсону.

Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

"Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання", — повідомив Прокудін.

Росіяни регулярно атакують енергооб'єкти

Наразі ситуація в енергосистемі України залишається дуже складною. Через регулярні ворожі обстріли, які росіяни націлюють на критичні та енергетичні об'єкти, українська енергетика втратила понад 9 ГВт генерації.

"На жаль, додаткових обсягів потужності в системі немає. Українська енергосистема все ще відновлюється після 8 масованих ракетно-дронових атак росіян, які вони здійснили з березня по липень 2024 року. Нагадаємо, українська енергетика внаслідок цього втратила більше 9 ГВт генерації. При цьому, ворог щодня обстрілює енергетичну інфраструктуру, особливо – у прифронтових та прикордонних регіонах", — повідомляли в Укренерго.