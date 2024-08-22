Росіяни атакували в Херсоні об'єкт критичної інфраструктури

Херсон частково залишився без світла через російську атаку
В Херсоні частина мешканців залишилась без електропостачання через російську атаку. Ремонтні бригади розпочали роботи.
Про це 22 серпня повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Херсон без світла
Олександр Прокудін заявив, що росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Це стало причиною вимкнення світла у частині Херсону.
"Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання", — повідомив Прокудін.
Росіяни регулярно атакують енергооб'єкти
Наразі ситуація в енергосистемі України залишається дуже складною. Через регулярні ворожі обстріли, які росіяни націлюють на критичні та енергетичні об'єкти, українська енергетика втратила понад 9 ГВт генерації.
"На жаль, додаткових обсягів потужності в системі немає. Українська енергосистема все ще відновлюється після 8 масованих ракетно-дронових атак росіян, які вони здійснили з березня по липень 2024 року. Нагадаємо, українська енергетика внаслідок цього втратила більше 9 ГВт генерації. При цьому, ворог щодня обстрілює енергетичну інфраструктуру, особливо – у прифронтових та прикордонних регіонах", — повідомляли в Укренерго.
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