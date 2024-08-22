Россияне атаковали в Херсоне объект критической инфраструктуры

Херсон частично остался без света из-за российской атаки
В Херсоне часть жителей осталась без электроснабжения из-за российской атаки. Ремонтные бригады приступили к работам.
Об этом 22 августа сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Херсон без света
Александр Прокудин заявил, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры. Это стало причиной выключения света в части Херсона.
"Энергетики проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение", — сообщил Прокудин.
Россияне регулярно атакуют энергообъекты
Пока ситуация в энергосистеме Украины остается очень сложной. Из-за регулярных вражеских обстрелов, которые россияне нацеливают на критические и энергетические объекты, украинская энергетика потеряла более 9 ГВт генерации.
"К сожалению, дополнительных объемов мощности в системе нет. Украинская энергосистема все еще восстанавливается после 8 массированных ракетно-дроновых атак россиян, которые они осуществили с марта по июль 2024 года. Напомним, украинская энергетика в результате потеряла более 9 ГВт генерации. При этом, враг ежедневно обстреливает энергетическую инфраструктуру, особенно в прифронтовых и приграничных регионах", — сообщали в Укрэнерго.
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