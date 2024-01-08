Хто піде на фронт за новим законом про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Масована атака на Україну. Колаж Новини.LIVE

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — політичний та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук. Тема ефіру — кого заберуть на війну, згідно з новим закону про мобілізацію.

Ефір можна переглянути о 19:30 за посиланням.

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Теми дискусій з ведучим Сергієм Гулюком:

масована ракетна атака України;

закон про мобілізацію;

ситуація на фронті;

втома Європи від війни;

міжнародна допомога та зміни у Європарламенті.

Нагадаємо, що раніше в Нацполіції назвали суму російських активів, які вже працюють на потреби України.

Водночас в Укренерго заявили, що майже 400 населених пунктів України знеструмлено через негоду.