Хто піде на фронт за новим законом про мобілізацію — ефір Новини.LIVE
8 січня 2024 19:34
Масована атака на Україну. Колаж Новини.LIVE
Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — політичний та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук. Тема ефіру — кого заберуть на війну, згідно з новим закону про мобілізацію.
Ефір можна переглянути о 19:30 за посиланням.
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Теми дискусій з ведучим Сергієм Гулюком:
- масована ракетна атака України;
- закон про мобілізацію;
- ситуація на фронті;
- втома Європи від війни;
- міжнародна допомога та зміни у Європарламенті.
Нагадаємо, що раніше в Нацполіції назвали суму російських активів, які вже працюють на потреби України.
Водночас в Укренерго заявили, що майже 400 населених пунктів України знеструмлено через негоду.
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