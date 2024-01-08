Кто пойдет на фронт по новому закону о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Массированная атака на Украину. Коллаж Новини.LIVE

Гость вечернего эфира Новини.LIVE - политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук. Тема эфира — кого заберут на войну, согласно новому закону о мобилизации.

Эфир можно посмотреть в 19:30 по ссылке.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE с Игорем Гарбаруком

Темы дискуссий с ведущим Сергеем Гулюком:

массированная ракетная атака Украины;

закон о мобилизации;

ситуация на фронте;

усталость Европы от войны;

международная помощь и перемены в Европарламенте.

Напомним, что ранее в Нацполиции назвали сумму российских активов, уже работающих на нужды Украины.

В то же время в Укрэнерго заявили, что почти 400 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды.