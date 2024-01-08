Кто пойдет на фронт по новому закону о мобилизации — эфир Новини.LIVE
8 января 2024 19:34
Массированная атака на Украину. Коллаж Новини.LIVE
Гость вечернего эфира Новини.LIVE - политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук. Тема эфира — кого заберут на войну, согласно новому закону о мобилизации.
Эфир можно посмотреть в 19:30 по ссылке.
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Темы дискуссий с ведущим Сергеем Гулюком:
- массированная ракетная атака Украины;
- закон о мобилизации;
- ситуация на фронте;
- усталость Европы от войны;
- международная помощь и перемены в Европарламенте.
Напомним, что ранее в Нацполиции назвали сумму российских активов, уже работающих на нужды Украины.
В то же время в Укрэнерго заявили, что почти 400 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды.
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