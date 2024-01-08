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Кто пойдет на фронт по новому закону о мобилизации — эфир Новини.LIVE

8 января 2024 19:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кто пойдет на фронт по новому закону о мобилизации — эфир Новини.LIVE
Массированная атака на Украину. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Гость вечернего эфира Новини.LIVE - политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук. Тема эфира — кого заберут на войну, согласно новому закону о мобилизации.

Эфир можно посмотреть в 19:30 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Игорем Гарбаруком

Темы дискуссий с ведущим Сергеем Гулюком:

  • массированная ракетная атака Украины;
  • закон о мобилизации;
  • ситуация на фронте;
  • усталость Европы от войны;
  • международная помощь и перемены в Европарламенте.

Напомним, что ранее в Нацполиции назвали сумму российских активов, уже работающих на нужды Украины.

В то же время в Укрэнерго заявили, что почти 400 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды.

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