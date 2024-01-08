Майже 400 населених пунктів України знеструмлено через негоду, — Укренерго

Енергетики ремонтують енергосистему. Фото: ДТЕК

Внаслідок негоди в Україні знеструмлено 396 населених пунктів у чотирьох областях. Людей закликали споживати електроенергію ощадливо.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Стан енергосистеми України

Через сильний вітер, мокрий сніг та ожеледицю знеструмлено 396 населених пунктів у:

Дніпропетровській області — 202;

Кіровоградській — 79;

Миколаївській — 54;

Одеській — 58;

Черкаській — один;

у Донецькій області понад добу — чотири.

Стан в енергосистемі України. Фото: t.me/Ukrenergo

Станом на ранок через бойові дії та з інших причин без світла залишається 463 населені пункти.

"Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Знеструмлено одне вугледобувне підприємство в Донецькій області. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", — йдеться у повідомленні.

Наразі пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту. Вчора, 7 січня, ремонтна бригада оперативно повернула в роботу високовольтну повітряну лінію 330 кВ у східному регіоні.

Споживання електроенергії в Україні

Вчора добовий максимум споживання був ввечері — на 3,7% вище, ніж відповідний показник у попередню неділю 31 грудня.

Наразі рівень споживання дещо нижчий за прогнозний через ранкову повітряну тривогу та численні знеструмлення споживачів через негоду.

"Але надвечір, коли буде відновлено енергопостачання знеструмлених споживачів та посилиться похолодання, ситуація може ускладнитись через різке зростання споживання", — йдеться у повідомленні.

Споживачів закликали особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів в години максимального споживання з 16:00 до 19:00.

Виробництво електроенергії

В Укренерго розповіли, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Експорт та імпорт

Вдень здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 2 865 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 469 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

В Укренерго додали, що експорт сьогодні не здійснюється.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, через складні погодні умови в Україні станом на ранок 8 січня було знеструмлено сотні населених пунктів. Найгірше з електроенергією на Дніпропетровщині. Крім того, в областях фіксуються збої щодо роботи громадського транспорту. Своєю чергою внаслідок ожеледиці та сильного вітру попадали дерева, утворилися затори на дорогах та аварії.