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Китай закликав більше країн підтримати його мирний план щодо України

27 серпня 2024 21:52
Галина Шподарева - редактор
Китай закликав до проведення мирної конференції за участю України і Росії
Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: EPA/UPG
Галина Шподарева - редактор

Китай розкритикував підтримку України з боку Заходу та закликав більше країн підтримати його мирний план щодо України, який було розроблено спільно з Бразилією. Така заява пролунала після раунду дипломатичних переговорів Китаю з Індонезією, Бразилією і Південною Африкою на підтримку його плану. 

Про це пише видання The Washington Post    

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Посол Лі Хуей назвав Індонезію, Бразилію і Південну Африку представниками Глобального Півдня і "важливими силами у просуванні миру в усьому світі", які поділяють схожі з Китаєм позиції.

 "Вони підтримують зв'язок як з Росією, так і з Україною і залишаються відданими політичному врегулюванню кризи шляхом діалогу і переговорів",   сказав спеціальний посланник Китаю у справах Євразії.        

На початку цього року Китай і Бразилія оприлюднили спільний мирн ий план, який закликає до проведення мирної конференції за участю України та Росії та відмови від розширення поля бою. На мирному саміті, що відбувся у Швейцарії в червні, Китай і Росія були відсутні: РФ не отримала запрошення, а Китай вирішив не брати участь.

Позиція України

Спочатку Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай тиснув на інші країни, щоб вони не брали участі в мирному саміті.

"Але з того часу Україна визнала роль Китаю в мирному процесі, враховуючи його тісні відносини з Росією, а український міністр закордонних справ здійснив візит до цієї країни в липні, перший з початку війни", — пише The Washington Post.

У серпні Україна відкрила новий фронт у війні, розпочавши операцію в Курській області, що стало несподіваним кроком, який дав зрозуміти, що Росія також вразлива. Зеленський заявив, що метою було створення буферної зони для захисту України від нападів. У Китаї розкритикували підтримку України з боку Заходу.

"Всі сторони стурбовані тим, що Захід продовжує пом'якшувати умови для того, щоб Україна могла завдавати ударів по російській території за допомогою допоміжної зброї. І останні події на полі бою підтвердили ці занепокоєння", — сказав Посол Лі Хуей. 

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