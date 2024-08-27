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Китай призвал больше стран поддержать его мирный план по Украине

27 августа 2024 21:52
Галина Шподарева - редактор
Китай призвал к проведению мирной конференции с участием Украины и России
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: EPA/UPG
Галина Шподарева - редактор

Китай подверг критике поддержку Украины со стороны Запада и призвал больше стран поддержать его мирный план в отношении Украины, который был разработан совместно с Бразилией. Такое заявление последовало после раунда дипломатических переговоров Китая с Индонезией, Бразилией и Южной Африкой в поддержку его плана.

Об этом пишет издание The Washington Post.     

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Посол Ли Хуэй назвал Индонезию, Бразилию и Южную Африку представителями Глобального Юга и "важными силами в продвижении мира по всему миру", которые разделяют схожие с Китаем позиции.

  "Они поддерживают связь как с Россией, так и с Украиной и остаются привержены политическому урегулированию кризиса путем диалога и переговоров",  сказал специальный посланник Китая по Евразии.         

В начале этого года Китай и Бразилия обнародовали общий мирный план, призывающий к проведению мирной конференции с участием Украины и России и отказу от расширения поля боя. На мирном саммите, состоявшемся в Швейцарии в июне, Китай и Россия отсутствовали: РФ не получила приглашение, а Китай решил не участвовать.

Позиция Украины

Сначала президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай давил на другие страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите.

"Но с того времени Украина признала роль Китая в мирном процессе, учитывая его тесные отношения с Россией, а украинский министр иностранных дел посетил эту страну в июле, первый с начала войны", — пишет The Washington Post.

В августе Украина открыла новый фронт в войне, начав операцию в Курской области, что стало неожиданным шагом, который дал понять, что Россия также уязвима. Зеленский заявил, что целью было создание буферной зоны для защиты Украины от нападений. В Китае раскритиковали поддержку Украины со стороны Запада.

"Все стороны обеспокоены тем, что Запад продолжает смягчать условия для того, чтобы Украина могла наносить удары по российской территории с помощью вспомогательного оружия. И последние события на поле боя подтвердили эти беспокойства", — сказал Посол Ли Хуэй.

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