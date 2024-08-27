Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпіном — Єрмак відповів, чи відбудеться вона

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: Facebook/Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив впевненість, що глава держави Володимир Зеленський зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він зазначив, що навіть для нейтральної позиції такі переговори необхідні.

Про це Андрій Єрмак сказав на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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"Навіть задекларована позиція Китаю, що він займає нейтральну позицію, вона передбачає. Бо ми бачили, скільки разів зустрічався кремлівський диктатор з лідером Китаю. Навіть для нейтральної позиції ця зустріч дуже необхідна", — наголосив Єрмак.

За його словами, на майбутньому Саміті миру запропонований Україною мирний план можуть підтримати 100 країн. Він пояснив, якщо серед них будуть такі впливові держави, як Індія, Саудівська Аравія, Китай та Бразилія, ігнорувати цей план стане фактично неможливо навіть для Росії.