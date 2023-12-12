Київстар виплатить компенсацію користувачам, які залишилися без зв'язку

Користувач мобільного оператора "Київстар". Фото: prostomob.com

Мобільний оператор "Київстар" виплатить компенсацію всім, хто залишився без звʼязку або не міг скористатися сервісами оператора

Про це заявила директорка з корпоративних комунікацій компанії Анна Захараш.

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"Київстар обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Просимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння. І особисто я дякую кожному та кожній за терпіння та навіть підтримку", — йдеться у повідомленні.

Також Захараш розповіла, що для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі Київстару, оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.

Скриншот допису Захараш

Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Новини.LIVE підготували детальні інструкцію, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі.

Також ми писали, що масштабний збій у мережі "Київстар" вплинув не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.

Внаслідок кібератаки мобільний оператор "Київстар" проводить ремонтні роботи. Відновлення зв'язку у користувачів обіцяють за 4-5 годин.