Київстар виплатить компенсацію користувачам, які залишилися без зв'язку
Мобільний оператор "Київстар" виплатить компенсацію всім, хто залишився без звʼязку або не міг скористатися сервісами оператора
Про це заявила директорка з корпоративних комунікацій компанії Анна Захараш.
Київстар виплатить компенсацію абонентам
"Київстар обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Просимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння. І особисто я дякую кожному та кожній за терпіння та навіть підтримку", — йдеться у повідомленні.
Також Захараш розповіла, що для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі Київстару, оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.
Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.
Новини.LIVE підготували детальні інструкцію, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі.
Також ми писали, що масштабний збій у мережі "Київстар" вплинув не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.
Внаслідок кібератаки мобільний оператор "Київстар" проводить ремонтні роботи. Відновлення зв'язку у користувачів обіцяють за 4-5 годин.
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