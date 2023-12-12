Киевстар выплатит компенсацию пользователям, которые остались без связи

Пользователь мобильного оператора "Киевстар". Фото: prostomob.com

Мобильный оператор "Киевстар" выплатит компенсацию всем оставшимся без связи или не мог воспользоваться сервисами оператора

Об этом заявила директор по корпоративным коммуникациям компании Анна Захараш.

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"Киевстар обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание. И лично я благодарю каждого и каждого за терпение и даже поддержку", — говорится в сообщении.

Также Захараш рассказала, что для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети Киевстара оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании.

Скриншот поста Захараш

Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работает сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

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Также мы писали, что масштабный сбой в сети Киевстар повлиял не только на отсутствие интернета и связи, но и на другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.

В результате кибератаки мобильный оператор "Киевстар" проводит ремонтные работы. Восстановление связи у пользователей обещают через 4-5 часов.