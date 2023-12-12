Киевстар выплатит компенсацию пользователям, которые остались без связи
Мобильный оператор "Киевстар" выплатит компенсацию всем оставшимся без связи или не мог воспользоваться сервисами оператора
Об этом заявила директор по корпоративным коммуникациям компании Анна Захараш.
Киевстар выплатит компенсацию абонентам
"Киевстар обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание. И лично я благодарю каждого и каждого за терпение и даже поддержку", — говорится в сообщении.
Также Захараш рассказала, что для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети Киевстара оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании.
Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работает сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.
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Также мы писали, что масштабный сбой в сети Киевстар повлиял не только на отсутствие интернета и связи, но и на другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.
В результате кибератаки мобильный оператор "Киевстар" проводит ремонтные работы. Восстановление связи у пользователей обещают через 4-5 часов.
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