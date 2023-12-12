Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Киевстар выплатит компенсацию пользователям, которые остались без связи arrow

Киевстар выплатит компенсацию пользователям, которые остались без связи

12 декабря 2023 13:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Киевстар выплатит компенсацию пользователям, которые остались без связи
Пользователь мобильного оператора "Киевстар". Фото: prostomob.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Мобильный оператор "Киевстар" выплатит компенсацию всем оставшимся без связи или не мог воспользоваться сервисами оператора

Об этом заявила директор по корпоративным коммуникациям компании Анна Захараш.

Читайте также:

Киевстар выплатит компенсацию абонентам

"Киевстар обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание. И лично я благодарю каждого и каждого за терпение и даже поддержку", — говорится в сообщении.

Также Захараш рассказала, что для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети Киевстара оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании.

null
Скриншот поста Захараш

Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работает сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Новини.LIVE подготовили подробные инструкции, как изменить оператора в настройках, если нет сети.

Также мы писали, что масштабный сбой в сети Киевстар повлиял не только на отсутствие интернета и связи, но и на другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.

В результате кибератаки мобильный оператор "Киевстар" проводит ремонтные работы. Восстановление связи у пользователей обещают через 4-5 часов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме