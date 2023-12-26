Кого б обрали українці в президенти з кандидатів на вибори 1991 року — опитування

Кандидат на пост президента у 1991 році В'ячеслав Чорновіл. Фото: Радіо Свобода

Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати пресрелізу, який був присвячений опитуванню українців, якби вони зараз опинилися на перших президентських виборах у 1991 році. Тоді перед громадянами стояв вибір між кандидатами Леонідом Кравчуком і Вячеславом Чорноволом і було обрано першого. Однак, зараз українці змінили свої вподобання.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

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Результати опитування українців, якби вони опинилися на виборах 1991 року

Серед шести кандидатів на посаду президента України, за даними КМІС, у 1991 році майже 62% набрав Леонід Кравчук і відповідно посів пост президента.

"Як багато хто вважає, результати цих президентських виборів значною мірою вплинули на подальший розвиток уже незалежної України. Тому не дивно, що один із напрямків міркувань про альтернативну історію — це розмірковувати, а як би склалась доля України у разі інших результатів виборів", — написали у КМІС.

У грудні цього року КМІС провів опитування серед українців "Як би ви проголосували, на перших президентських виборах". Перед респондентами поставили вибір між Кравчуком та Чорноволом. Як показують результати, 86% українців проголосували б за Чорновола, а за Кравчука — лише 14%. Найбільше за першого кандидата віддали б голосів на Заході — 86% і в центральній частині України — 80%. На півдні за Чорновола проголосувало б 58%, а за Кравчука 17%, на Сході — 63% за Чорновола, за Кравчука — 28%.

Результати опитування. Графік: КМІС

Результати опитування. Графік: КМІС

"Важко однозначно говорити, як би змінилася доля України, якби вибори в 1991 році виграв В. Чорновіл. Можливо, ми би дійсно тоді зараз були більш схожими на Польщу чи країни Балтії. Проте, ми бачимо, як нинішнє покоління дивиться на вибір попередників у 1991 році, але не знаємо, якою буде оцінка вже наступних поколінь українців", — долали в КМІС.

Нагадаємо, КМІС провів опитування серед українців, у якому громадян запитали про їх ставлення до створення Уряду національної єдності. Українці також відповіли, кого б хотіли бачити новим прем'єром.