Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Кого бы избрали украинцы в президенты из кандидатов на выборы 1991 года — опрос arrow

Кого бы избрали украинцы в президенты из кандидатов на выборы 1991 года — опрос

26 декабря 2023 00:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Кого бы избрали украинцы в президенты из кандидатов на выборы 1991 года — опрос
Кандидат на пост президента в 1991 году Вячеслав Чорновил. Фото: Радио Свобода
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Киевский международный институт социологии опубликовал результаты пресс-релиза, посвященного опросу украинцев, если бы они сейчас оказались на первых президентских выборах в 1991 году. Тогда перед гражданами стоял выбор между кандидатами Леонидом Кравчуком и Вячеславом Чорновилом и был избран первый. Однако сейчас украинцы изменили свои предпочтения.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Читайте также:

Результаты опроса украинцев, если бы они оказались в 1991 году

Среди шести кандидатов на пост президента Украины, по данным КМИС, в 1991 году почти 62% набрал Леонид Кравчук и соответственно занял пост президента.

"Как многие считают, результаты этих президентских выборов в значительной степени повлияли на дальнейшее развитие уже независимой Украины. Поэтому неудивительно, что одно из направлений соображений об альтернативной истории — это размышлять, а как бы сложилась судьба Украины в случае других результатов выборов", — написали в КМИС.

В декабре этого года КМИС провел опрос среди украинцев "Как бы вы проголосовали, на первых президентских выборах". Перед респондентами поставили выбор между Кравчуком и Чорновилом. Как показывают результаты, 86% украинцев проголосовали бы за Черновола, а за Кравчука только 14%. Больше всего за первого кандидата отдали бы голосов на Западе — 86% и в центральной части Украины — 80%. На юге за Черновола проголосовало бы 58%, а за Кравчука – 17%, на Востоке – 63% за Черновола, за Кравчука – 28%.

Результаты опроса
Результаты опроса. График: КМИС
Результаты опроса. График: КМИС
Результаты опроса. График: КМИС

"Трудно однозначно говорить, как бы изменилась судьба Украины, если бы выборы в 1991 году выиграл В. Чорновил. Возможно, мы действительно тогда сейчас были бы более похожи на Польшу или страны Балтии. Однако, мы видим, как нынешнее поколение смотрит на выбор предшественников в 1991 году, но не знаем, какой будет оценка уже последующих поколений украинцев", — указали в КМИС.

Напомним, КМИС провел опрос среди украинцев, в котором граждан спросили об их отношении к созданию Правительства национального единства. Украинцы также ответили, кого хотели бы видеть новым премьером.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме