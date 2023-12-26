Кого бы избрали украинцы в президенты из кандидатов на выборы 1991 года — опрос

Кандидат на пост президента в 1991 году Вячеслав Чорновил. Фото: Радио Свобода

Киевский международный институт социологии опубликовал результаты пресс-релиза, посвященного опросу украинцев, если бы они сейчас оказались на первых президентских выборах в 1991 году. Тогда перед гражданами стоял выбор между кандидатами Леонидом Кравчуком и Вячеславом Чорновилом и был избран первый. Однако сейчас украинцы изменили свои предпочтения.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

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Результаты опроса украинцев, если бы они оказались в 1991 году

Среди шести кандидатов на пост президента Украины, по данным КМИС, в 1991 году почти 62% набрал Леонид Кравчук и соответственно занял пост президента.

"Как многие считают, результаты этих президентских выборов в значительной степени повлияли на дальнейшее развитие уже независимой Украины. Поэтому неудивительно, что одно из направлений соображений об альтернативной истории — это размышлять, а как бы сложилась судьба Украины в случае других результатов выборов", — написали в КМИС.

В декабре этого года КМИС провел опрос среди украинцев "Как бы вы проголосовали, на первых президентских выборах". Перед респондентами поставили выбор между Кравчуком и Чорновилом. Как показывают результаты, 86% украинцев проголосовали бы за Черновола, а за Кравчука только 14%. Больше всего за первого кандидата отдали бы голосов на Западе — 86% и в центральной части Украины — 80%. На юге за Черновола проголосовало бы 58%, а за Кравчука – 17%, на Востоке – 63% за Черновола, за Кравчука – 28%.

Результаты опроса. График: КМИС

Результаты опроса. График: КМИС

"Трудно однозначно говорить, как бы изменилась судьба Украины, если бы выборы в 1991 году выиграл В. Чорновил. Возможно, мы действительно тогда сейчас были бы более похожи на Польшу или страны Балтии. Однако, мы видим, как нынешнее поколение смотрит на выбор предшественников в 1991 году, но не знаем, какой будет оценка уже последующих поколений украинцев", — указали в КМИС.

Напомним, КМИС провел опрос среди украинцев, в котором граждан спросили об их отношении к созданию Правительства национального единства. Украинцы также ответили, кого хотели бы видеть новым премьером.