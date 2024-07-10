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Колишній конгресмен розповів, що зміниться для України після виборів президента США

10 липня 2024 05:56
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Що чекає на Україну після виборів у США
Джим Слеттері, демократ, шестиразовий конгресмен США. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У листопаді цього року у США пройдуть президентські вибори, і багато занепокоєнь серед українців викликає можлива перемога Дональда Трампа. Ексконгресмен пояснив, чи варто очікувати змін у політиці Америки в такому разі після виборів. 

Про це розповів Джим Слеттері в інтервʼю Новини.LIVE.

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Під час останнього голосування в Конгресі майже 70 сенаторів США від обох політичних партій підтримали виділення 61 мільярда доларів на допомогу Україні, а в Палаті представників більше 300 членів з 435 проголосували за виділення 61 мільярда доларів. І це важливо розуміти українцям, на думку пана Слеттері.

"Кожен член Палати представників від Демократичної партії проголосував за допомогу Україні. І майже половина республіканців проголосували за допомогу Україні. Отже, в Палаті представників і Сенаті існує сильна двопартійна коаліція на підтримку цього останнього пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Це важливий сигнал для світу, що існує двопартійна підтримка України. Я вірю, що це продовжиться і після виборів", — повідомив колишній конгресмен. 

Загальна політика США після виборів, швидше за все, залишиться незмінною.

Нагадаємо, Джо Байден після невдалих дебатів скоротив розрив від свого суперника Дональда Трампа. Тепер у ключових штатах він відстає від свого суперника на 2%.

Також зазначимо, що на французьких виборах партія проросійської Марін Ле Пен програла ультралівому "Новому народному фронту". 

Джо Байден США вибори Дональд Трамп військова допомога Україна

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