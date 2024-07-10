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Бывший конгрессмен рассказал, что изменится для Украины после выборов президента США

10 июля 2024 05:56
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Что ждет Украину после выборов в США
Джим Слэттери, демократ, шестикратный конгрессмен США. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

В ноябре этого года в США пройдут президентские выборы, и многие тревоги среди украинцев вызывает возможная победа Дональда Трампа. Эксконгрессмен объяснил, следует ли ожидать изменений в политике Америки в таком случае после выборов.

Об этом рассказал Джим Слэттери в интервью Новини.LIVE.

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Во время последнего голосования в Конгрессе почти 70 сенаторов США от обеих политических партий поддержали выделение 61 миллиарда долларов в помощь Украине, а в Палате представителей более 300 членов из 435 проголосовали за выделение 61 миллиарда долларов. И это важно понимать украинцам, по мнению г-на Слеттери.

"Каждый член Палаты представителей от Демократической партии проголосовал за помощь Украине. И почти половина республиканцев проголосовали за помощь Украине. Итак, в Палате представителей и Сенате существует сильная двухпартийная коалиция в поддержку этого последнего пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Это важный сигнал для миру, что существует двухпартийная поддержка Украины. Я верю, что это продолжится и после выборов", — сообщил бывший конгрессмен.

Так что общая политика США после выборов скорее всего останется неизменной.

Напомним, Джо Байден после неудачных дебатов сократил разрыв от своего соперника Дональда Трампа. Теперь в ключевых штатах он отстает от своего соперника на 2%.

Также отметим, что на французских выборах пророссийская партия Марин Ле Пен проиграла ультралевому "Новому народному фронту".

Джо Байден США выборы Дональд Трамп военная помощь Украина

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