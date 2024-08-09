В Україні хочуть дозволити одностатеві шлюби - законопроєкт

Комітет з питань здоров'я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
Комітет здоровʼя нації Верховної Ради у п'ятницю, 9 серпня, рекомендував для ухвалення у першому читанні законопроєкту про цивільні партнерства. Документ пропонує дозволити одностатевим парам реєструвати свої стосунки.
Про це повідомив нардеп Дмитро Гурін в X.
Законопроєкт про реєстрацію одностатевих шлюбів
"Документ пропонує запровадити реєстроване (цивільне) партнерство як добровільний сімейний союз двох людей однієї чи різних статей", — йдеться у повідомленні.
Автори законопроєкту наголошують, що це допоможе, зокрема, військовим захистити свої права, оскільки вони не можуть офіційно оформити стосунки з партнером однієї статі.
У разі ухвалення цивільні партнери матимуть майнові, спадкові права й соціальний захист.
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