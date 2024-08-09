В Украине хотят разрешить однополые браки - законопроект

Представитель ЛГБТ. Иллюстративное фото: УНИАН

Комитет здоровья нации Верховной Рады в пятницу, 9 августа, рекомендовал для принятия в первом чтении законопроекта о гражданских партнерствах. Документ предлагает разрешить однополым парам регистрировать свои отношения.

Об этом сообщил нардеп Дмитрий Гурин в X.

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"Документ предлагает ввести регистрируемое (гражданское) партнерство как добровольный семейный союз двух человек одного или разных статей", — говорится в сообщении.

Авторы законопроекта отмечают, что это поможет, в частности, военным защитить свои права, поскольку они не могут официально оформить отношения с партнером одного пола.

В случае принятия гражданские партнеры будут иметь имущественные, наследственные права и социальную защиту.