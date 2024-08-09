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Комитет по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

9 августа 2024 19:52
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине хотят разрешить однополые браки - законопроект
Представитель ЛГБТ. Иллюстративное фото: УНИАН
Евгения Брюховецкая - редактор

Комитет здоровья нации Верховной Рады в пятницу, 9 августа, рекомендовал для принятия в первом чтении законопроекта о гражданских партнерствах. Документ предлагает разрешить однополым парам регистрировать свои отношения.

Об этом сообщил нардеп Дмитрий Гурин в X.

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"Документ предлагает ввести регистрируемое (гражданское) партнерство как добровольный семейный союз двух человек одного или разных статей", — говорится в сообщении.

Авторы законопроекта отмечают, что это поможет, в частности, военным защитить свои права, поскольку они не могут официально оформить отношения с партнером одного пола.

В случае принятия гражданские партнеры будут иметь имущественные, наследственные права и социальную защиту.

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Скриншот сообщения Гурина

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