Генпрокурор повідомив про викриття вісьмох прокурорів на корупції цьогоріч

Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: Reuters

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що в цьому році було викрито 8 прокурорів за корупцію та зловживання службовим становищем. Він додав, що за останні два роки 26 прокурорів були затримані за хабарництво.

Про це він розповів на форумі "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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Викриття прокурорів

"Статистика в цьому році: ми викрили в деяких випадках самостійно, в деяких випадках спільно з САП і НАБУ вісім прокурорів за корупційні злочини та зловживання. За період моєї каденції 26 прокурорів викрито на корупційних злочинах та зловживаннях. Тобто це постійний процес самоочищення, який є", — заявив Костін.

Він додав, що для боротьби з подібними правопорушеннями буде створена спеціальна комісія, яка надасть консультації прокурорам щодо етики як у професійній, так і в особистій сферах.

Генпрокурор зазначив, що деякі представники правоохоронних органів помилково вважають, що їхні дії у приватному житті не порушують законодавства.