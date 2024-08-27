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Костин сообщил о разоблачении восьми прокуроров на коррупции в этом году

27 августа 2024 20:18
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Генпрокурор сообщил о разоблачении восьми прокуроров на коррупции в этом году
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что в этом году было разоблачено восемь прокуроров за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Он добавил, что за последние два года 26 прокуроров были задержаны за взяточничество.

Об этом он рассказал на форуме "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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"Статистика в этом году: мы разоблачили в некоторых случаях самостоятельно, в некоторых случаях совместно с САП и НАБУ восемь прокуроров за коррупционные преступления и злоупотребления. За период моей каденции 26 прокуроров разоблачены на коррупционных преступлениях и злоупотреблениях. То есть это постоянный процесс самоочищения, который есть", — заявил Костин.

Он добавил, что для борьбы с подобными правонарушениями будет создана специальная комиссия, которая предоставит консультации прокурорам по этике как в профессиональной, так и в личной сферах.

Генпрокурор отметил, что некоторые представители правоохранительных органов ошибочно полагают, что их действия в частной жизни не нарушают законодательство.

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