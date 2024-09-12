Україна засудила 31 окупанта, який вчинив злочини проти дітей

Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: InfoResist

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що наразі винесено 31 вирок бійцям російської армії за злочини проти українських дітей. Також він зазначив, що завершено досудове розслідування стосовно 44 осіб.

Про це Костін заявив на Четвертому саміті перших леді та джентльменів у четвер, 12 вересня.

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Вироки за злочини проти дітей

Генпрокурор повідомив, що в українських провадженнях щодо злочину незаконної депортації дітей повідомлено про підозру семи особам. Серед таких людей є і двоє депутатів Державної думи Росії.

"Щоденно співпрацюємо з МКС щодо розслідування цих та інших воєнних злочинів", — зазначив Костін.

Він зазначив, що йдеться передусім про вбивства, каліцтва, зґвалтування, викрадення дітей та депортацію.

Окрім того, генпрокурор нагадав, що росіяни активно вербують дітей і використовують їх на війні.

Також він нагадав, що російські загарбники здійснюють напади на школи та лікарні, блокують надання гуманітарної допомоги.

"За це ООН внесла Росію до так званого списку ганьби", — зазначив Костін.