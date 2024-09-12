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Костин сообщил, сколько россиян получили приговоры за преступления против украинских детей

12 сентября 2024 23:49
Дмитрий Галушка - Редактор
Украина осудила 31 оккупанта, совершившего преступления против детей
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: InfoResist
Дмитрий Галушка - Редактор

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в настоящее время вынесен 31 приговор бойцам российской армии за преступления против украинских детей. Также он отметил, что завершено досудебное расследование в отношении 44 человек.

Об этом Костин заявил на Четвертом саммите первых леди и джентльменов в четверг, 12 сентября.

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Приговоры за преступления против детей

Генпрокурор сообщил, что в украинских производствах по поводу преступления незаконной депортации детей сообщено о подозрении семи лицам. Среди таких людей есть и два депутата Государственной думы России.

"Ежедневно сотрудничаем с МКС по расследованию этих и других военных преступлений", — отметил Костин.

Он отметил, что речь идет прежде всего об убийствах, увечьях, изнасилованиях, похищении детей и депортации.

Кроме того, генпрокурор напомнил, что россияне активно вербуют детей и используют их на войне.

Также он напомнил, что российские захватчики совершают нападения на школы и больницы, блокируют оказание гуманитарной помощи.

"За это ООН внесла Россию в так называемый список позора", — отметил Костин.

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