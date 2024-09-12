Лубінець заявив, що 1,5 млн дітей на ТОТ щодня стикаються з ризиком депортації

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Офіс омбудсмена

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 1,5 мільйона українських дітей, які перебувають на територіях, окупованих Росією, щоденно наражаються на небезпеку депортації. Він додав, що ніхто не знає точної кількості викрадених росіянами дітей.

Про це він розповів у відповіді на питання кореспондентки Новини.LIVE у четвер, 12 вересня.

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"1,5 млн українських дітей під окупацією Росії щодня ризикують депортацією", — заявив Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що офіційні дані доступні на порталі "Діти війни", де йдеться про 19 546 депортованих, проте точної кількості ніхто не знає.

Він також зауважив, що дітей з окупованих територій відправляють до різних регіонів Росії на "оздоровлення", і залишається невідомим, скільки з них повернеться додому.