Крим накрив потужний шторм — апокаліптичні кадри

Шторм у Криму. Фото: соцмережі

На території тимчасово окупованого Криму вирує потужний шторм. Морські хвилі можуть сягнути 10 метрів.

Про це свідчать дані моніторингової системи Poseidon.

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Шторм у Криму

Так, у Криму очікується максимально потужний шторм з усіх можливих. Раніше найвищі хвилі на півострові фіксували на рівні 8 м.

За даними моніторингової системи, наразі шторм уже наближається до південно-західної частини Криму. Там негода вируватиме увечері 26 листопада та протягом 27 листопада.

Місцеві Telegram-канали вже оприлюднили кадри з величезними хвилями поблизу берегів півострова.

Крім того, море почало заливати трасу поблизу Євпаторії.

Траса біля Євпаторії. Фото: Telegram/Крымский ветер

Також повідомляється, що в Севастополі вже близько 10 дерев впали на автомобілі через шторм.

Окупаційна влада Криму оголосила штормову тривогу на півострові.

Висота морських хвиль у Криму. Фото: Poseidon

Напрямок вітру в Криму. Фото: Poseidon

Нагадаємо, що українців попередили про стихійно-метеорологічні явища в Україні в понеділок, 27 листопада. При цьому названо області, які постраждають найбільше.

Також ми писали, що внаслідок погіршення погодних умов свою цілодобову роботу розпочав Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Таке рішення було ухвалено для того, щоб швидко реагувати на ситуацію та не допускати проблем на дорогах.