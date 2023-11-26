Крым накрыл мощный шторм — апокалиптические кадры

Шторм в Крыму. Фото: соцсети

На территории временно оккупированного Крыма бурлит мощный шторм. Морские волны могут достичь 10 метров.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы Poseidon.

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Так, в Крыму ожидается максимально мощный шторм из всех возможных. Раньше высокие волны на полуострове фиксировали на уровне 8 м.

По данным мониторинговой системы, в настоящее время шторм уже приближается к юго-западной части Крыма. Там ненастье будет бурлить вечером 26 ноября и в течение 27 ноября.

Местные Telegram-каналы уже обнародовали кадры с огромными волнами у берегов полуострова.

Кроме того, море начало заливать трассу вблизи Евпатории.

Трасса возле Евпатории. Фото: Telegram/Крымский ветер

Также сообщается, что в Севастополе уже около 10 деревьев упали на автомобили из-за шторма.

Оккупационные власти Крыма объявили штормовую тревогу на полуострове.

Высота морских волн в Крыму. Фото: Poseidon

Направление ветра в Крыму. Фото: Poseidon

Напомним, что украинцев предупредили о стихийно-метеорологических явлениях в Украине в понедельник, 27 ноября. При этом названы области, наиболее пострадавшие.

Также мы писали, что в результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято, чтобы быстро реагировать на ситуацию и не допускать проблем на дорогах.