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Критичні енергооб'єкти досі залишаються вразливими — Курдицький назвав причину

12 вересня 2024 15:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Курдицький пояснив, чому енергооб'єкти в Україні досі залишаються вразливими
Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: пресслужба енергокомпанії
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українські енергетичні об'єкти наразі не захищені трьома необхідними рівнями захисту. Причина у фінансуванні.

Про це в інтерв'ю Економічній правді сказав ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький.

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Які рівні захисту наявні на українських енергооб'єктах

За словами Кудрицького, є три рівні захисту. Перший рівень захищає від уламків, другий — це інженерні споруди, що захищають обладнання від дронів-камікадзе, а третій має убезпечити від ракет.

"Перший побудований на 100%. Другий побудований, але тільки на підстанціях Укренерго, він не побудований на жодних інших об’єктах. Наприклад, на електростанціях", — сказав ексочільник Укренерго.

Він наголосив, що третій рівень захисту є найскладнішим, оскільки там набагато масштабніші споруди і вони потребують принципово іншого фінансування.

"Десь роботи тривають, десь ні, але поки що жоден об'єкт не захищений (третім рівнем захисту. — Ред.)", — додав колишній голова енергокомпанії.

Скільки потрібно коштів на третій рівень захисту

Кудрицький схвально відповів на твердження журналіста про те, що з 80 об'єктів, які входять до третього рівня, захисту підлягають 22 і на це потрібно 100 мільярдів гривень або більше.

"Приблизно така сума", — сказав він.

Ексочільник Укренерго підкреслив, що основною проблемою у реалізації проєкту щодо захисту енергооб'єктів третім рівнем — є брак фінансування.

"Цей проєкт призупинений, тому що на нього необхідно знайти гроші. Укренерго не відповідало за цей проєкт. Компанія не є замовником цього будівництва. Замовником є Держагентство з відновлення, яке укладало контракти з підрядниками. Основна проблема в реалізації такого проєкту — знайти на нього гроші", — розповів Кудрицький.

За його словами, наразі міжнародні донори не фінансували ці роботи.

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