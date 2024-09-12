Курдицкий объяснил, почему энергообъекты в Украине до сих пор остаются уязвимыми

Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: пресс-служба энергокомпании

Украинские энергетические объекты не защищены тремя необходимыми уровнями защиты. Причина в финансировании.

Об этом в интервью Экономической правде сказал экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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По словам Кудрицкого, есть три уровня защиты. Первый уровень защищает от обломков, второй — инженерные сооружения, защищающие оборудование от дронов-камикадзе, а третий должен обезопасить от ракет.

"Первый построен на 100%. Второй построен, но только на подстанциях Укрэнерго, он не построен ни на каких других объектах. Например, на электростанциях", — сказал экс-руководитель Укрэнерго.

Он подчеркнул, что третий уровень защиты самый сложный, поскольку там масштабные сооружения и они нуждаются в принципиально другом финансировании.

"Где-то работы продолжаются, где-то нет, но пока ни один объект не защищен (третьим уровнем защиты. — Ред.)", — добавил бывший глава энергокомпании.

Сколько нужно средств на третий уровень защиты

Кудрицкий одобрительно ответил на утверждение журналиста о том, что из 80 объектов, входящих в третий уровень, защите подлежат 22 и на это нужно 100 миллиардов гривен или больше.

"Приблизительно такая сумма", — сказал он.

Экс-глава Укрэнерго подчеркнул, что основной проблемой в реализации проекта по защите энергообъектов третьим уровнем является нехватка финансирования.

"Этот проект приостановлен, потому что на него необходимо найти деньги. Укрэнерго не отвечало за этот проект. Компания не является заказчиком этого строительства. Заказчиком является Госагентство по восстановлению, заключавшее контракты с подрядчиками. Основная проблема в реализации такого проекта — найти на него деньги", — рассказал Кудрицкий.

По его словам, международные доноры не финансировали эти работы.