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Кудрицький анонсував напружені тижні в українській енергетиці

8 грудня 2023 03:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кудрицький анонсував напружені тижні в українській енергетиці
Голова управління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова управління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що на українців чекає кілька "напружених тижнів" в енергетиці. Він також спрогнозував, коли навантаження системи дещо спаде.

Про це Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону.

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Напружені тижні української енергетики

"У нас попереду один-два ще таких напружених тижні можуть бути потенційно, особливо, якщо температури будуть низькими. Ближче до Нового року споживання вже спадатиме в системі", — зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.

Також ми писали, що відомо, на яку суму Німецький уряд та Євроінвестбанк виділять Україні грант для розвитку відновлювальної енергетики. Він спрямований на підтримку розвитку відновлюваної енергетики в Україні під час ремонту енергетичної інфраструктури в регіонах.

Додамо, що в Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) встановили граничну максимальну й мінімальну вартість електричної енергії для тих, хто сплачує ринковий тариф.

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