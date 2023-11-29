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Важка ситуація — Укренерго звернулося до українців на тлі дефіциту в енергосистемі

29 листопада 2023 16:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Важка ситуація — Укренерго звернулося до українців на тлі дефіциту в енергосистемі
Ремонт української енергосистеми. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наразі в українській енергосистемі є дефіцит. Людей закликали ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомляє Укренерго.

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Ситуація в енергосистемі України

З 13:00 в енергосистемі було зафіксовано дефіцит електроенергії. Причиною є стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів.

Електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби споживачів. В Укренерго зазначили, що сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті. 

"Для того, щоб "підстрахувати" генерацію та усунути дефіцит без обмежень для споживачів Диспетчерський центр Укренерго змушений залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 13:00 до 16:00. Аварійна допомога — екстрений захід для балансування енергосистеми", — йдеться у повідомленні.

Наразі в енергосистемі країни склалась важка ситуація. 

Зростання споживання електроенергії в Україні
Зростання споживання електроенергії. Фото: Укренерго

В Укренерго наголосили, що споживачам сьогодні потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції. Людей закликали ощадливо споживати електроенергію до 18:00.

"Ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві. Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й  уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 29 листопада внаслідок шторму в Одеській області без світла залишається 54 тисячі родин. Наразі ремонту потребують півтори тисячі підстанцій регіону, найскладніша ситуація в Одеському та Ізмаїльському районах.

Також ми писали, що при температурі -8 °C можливі відключення електроенергії у пікові години. Це зумовлено, у тому числі і тим, що європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською.

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