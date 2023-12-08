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Кудрицкий анонсировал напряженные недели в украинской энергетике

8 декабря 2023 03:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кудрицкий анонсировал напряженные недели в украинской энергетике
Глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцев ждет несколько "напряженных недель" в энергетике. Он также спрогнозировал, когда нагрузка системы немного спадет.

Об этом Владимир Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона.

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Напряженные недели украинской энергетики

"У нас впереди одна-две таких напряженных недели могут быть потенциально, особенно, если температуры будут низкими. Ближе к Новому году потребление уже будет спадать в системе", — отметил Кудрицкий.

Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.

Также мы писали, что известно, на какую сумму немецкое правительство и Евроинвестбанк выделят Украине грант для развития возобновляемой энергетики. Он направлен на поддержку развития возобновляемой энергетики в Украине при ремонте энергетической инфраструктуры в регионах.

Добавим, что в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), установили предельную максимальную и минимальную стоимость электрической энергии для тех, кто платит рыночный тариф.

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