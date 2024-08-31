Звільнення голови Укренерго Кудрицького розглянуть уже цього тижня — ЗМІ

Керівник Укренерго Володимир Кудрицький Фото: пресслужба Укренерго

Керівника Укренерго Володимира Кудрицького можуть звільнити найближчими днями. Остаточне рішення щодо його відставки буде ухвалене наглядовою радою компанії 2 вересня.

Про це повідомило Суспільне у суботу, 31 серпня.

Читайте також:

Керівника Укренерго можуть звільнити у понеділок

Видання Forbes писало про те, що у п'ятницю, 30 серпня, Кудрицькому запропонували написати заяву за власним бажанням після Ставки Верховного головнокомандувача. Проте керівник Укренерго відмовився від цього.

Однією з причин можливого рішення Ставки називають незавершені захисні конструкції навколо підстанцій, що призвело до перебоїв з електропостачанням після російських обстрілів 26 серпня.

"Звинувачення на адресу Кудрицького безпідставні, адже, за його словами, "Енергоатом" і "Укргідроенерго" мають подібні проблеми із захистом своїх об'єктів", — сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі Суспільному.

Видання повідомляє, що рішення щодо відставки Кудрицького має ухвалити наглядова рада компанії більшістю голосів, до складу якої входять три незалежні члени та троє представників держави.

Посилаючись на власні джерела, Суспільне зазначило, що четверо з шести членів наглядової ради можуть проголосувати за це рішення у понеділок, 2 вересня, і цього буде достатньо для звільнення.

Міненерго наразі не коментувало ці новини.