Звільнення Олещука — Умєров прокоментував зв'язок із авіакатастрофою F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров, Facebook

Звільнення командувача Повітряних сил Миколи Олещука не пов'язано з авіакатастрофою винищувача F-16, яка призвела до загибелі пілота Олексія Меся. Справжньо причиною, імовірно, є ротація.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю для CNN.

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Умєров заперечив зв'язок між звільненням командувача Повітряних сил та загибеллю одного з найкращих українських пілотів під час авіакатастрофи винищувача F-16. Він наголосив на тому, що це два окремих питання, а звільнення Олещука — швидше ротація.

"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання… на даному етапі я б їх не пов’язував", — сказав міністр оборони.

Міністр назвав загибель пілота "прикрою" та підкреслив, що Україна разом із західними партнерами розслідує причини авіакатастрофи.

"Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цей файл для наших партнерів, тому вони також аналізують це та розслідують разом з нами", — зазначив Умєров.