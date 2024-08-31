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Кудрицкий может уйти с поста руководителя Укрэнерго уже на этой неделе, — СМИ

31 августа 2024 23:09
Валерия Барановская - редактор
Увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого рассмотрят уже на этой неделе — СМИ
Руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий Фото: пресс-служба Укрэнерго
Валерия Барановская - редактор

Руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого могут уволить в ближайшие дни. Окончательное решение по его отставке будет принято наблюдательным советом компании 2 сентября.

Об этом сообщило Суспільне в субботу, 31 августа.

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Издание Forbes писало о том, что в пятницу, 30 августа, Кудрицкому было предложено написать заявление по собственному желанию после Ставки Верховного главнокомандующего. Однако руководитель Укрэнерго отказался от этого.

Одной из причин возможного решения Ставки называют незавершенные защитные конструкции вокруг подстанций, что повлекло за собой перебои с электроснабжением после российских обстрелов 26 августа.

"Обвинения в адрес Кудрицкого безосновательны, ведь, по его словам, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" испытывают подобные проблемы с защитой своих объектов", — сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии Суспільному.

Издание сообщает, что решение об отставке Кудрицкого должен принять наблюдательный совет компании большинством голосов, в состав которого входят три независимых члена и трое представителей государства.

Ссылаясь на собственные источники, Суспільне отметило, что четверо из шести членов наблюдательного совета могут проголосовать за это решение в понедельник, 2 сентября, и этого будет достаточно для увольнения.

Минэнерго пока не комментировало эти новости.

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