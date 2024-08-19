Відключення світла в Україні — як довго діятимуть графіки

Голова Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: РБК-Україна

З понеділка 19 серпня в Україні знову діятимуть графіки відключення світла через спеку. Електроенергію вимикатимуть щонайменше весь наступний тиждень.

Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Як довго в Україні діятимуть графіки відключення

Кудрицький розповів, що наступного тижня, а саме в робочі дні — з понеділка по п'ятницю, буде збільшене навантаження на енергосистему.

За його словами, на вихідні зазвичай споживання зменшується і наступна субота та неділя "обіцяють бути все-таки легшими".

"Поки що ми бачимо досить детальний прогноз на завтрашній день. Дійсно, той дефіцит який ми бачимо на вечір його, на жаль, не можна перекрити ні збільшеним виробництвом, наприклад, ні гідроелектростанціях, ні додатковими обсягами аварійної допомоги з Європи, і тому змушені вдаватися до відключень споживачів", — пояснив очільник Укренерго.