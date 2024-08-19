Отключение света в Украине — как долго будут действовать графики

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: РБК-Украина

С понедельника 19 августа в Украине снова будут действовать графики отключения света из-за жары. Электроэнергию будут выключать как минимум всю следующую неделю.

Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Читайте также:

Как долго в Украине будут действовать графики отключения

Кудрицкий рассказал, что на следующей неделе, а именно в рабочие дни с понедельника по пятницу, будет увеличена нагрузка на энергосистему.

По его словам, на выходные обычно потребление уменьшается и в следующая суббота и воскресенье "обещают быть все-таки легче".

"Пока мы видим достаточно подробный прогноз на завтрашний день. Действительно, тот дефицит, который мы видим на вечер его, к сожалению, нельзя перекрыть ни увеличенным производством, например, ни гидроэлектростанциями, ни дополнительными объемами аварийной помощи из Европы, и поэтому вынуждены удаваться к отключениям потребителей", — объяснил глава Укрэнерго.