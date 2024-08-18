Відключення світла в Україні 19 серпня — в Укренерго попередили про графіки

В Укренерго попередили про повернення графіків відключень світла у понеділок
18 серпня 2024 18:28
Енергетики. Фото: ДТЕК
У понеділок, 19 серпня, в Україні очікується запровадження графіків відключень. Причиною цього є зростання споживання електроенергії через спеку.
Про це попередили в Укренерго.
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Графіки відключення у понеділок
"Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень", — говориться у повідомленні.
Також уточнюється, що інших обмежень не передбачається.
Причиною застосування заходів обмеження є зростання споживання електроенергії через спеку.
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