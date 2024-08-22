Кулеба анонсував створення системи е-Консул — які функції вона буде мати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову щодо впровадження інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул". Вона передбачає впровадження численних нових онлайн-сервісів, які спростять взаємодію з консульствами та зменшать необхідність подавати документи, що вже є в державних реєстрах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у четвер, 22 серпня.

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Система е-Консул

За наданою інформацією, розробка платформи "е-Консул" розпочалася в листопаді 2023 року, і вже до кінця цього року українці зможуть скористатися її функціями. Наразі система проходить перевірку на вразливості, тестуються алгоритми шифрування та її стабільність під час високих навантажень.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що вже запущена цифрова платформа для тестування ключових функцій, таких як нова електронна черга, кабінети для заявників та консулів, а також автоматизовані послуги в галузі нотаріату і оформлення документів.

У найближчих планах — інтеграція платформи з державними реєстрами, що дозволить зменшити час обробки послуг на 30-80%.

"Модернізована система "е-Консул" зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн, і не треба буде навіть іти до консульського відділу", — заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що модернізація системи стала необхідною через повномасштабну війну, яка суттєво збільшила кількість українців за кордоном. Наразі близько 7,5 мільйона громадян України перебувають за межами країни, багато з яких виїхали через бойові дії.

"І хоча МЗС залучило максимум з наявних ресурсів, вчинивши за 2022-2023 роки понад 2 млн консульських дій силами фактично 300 консулів, попит на отримання консульських послуг залишається вкрай високим та об’єктивно перевищує можливості консульських служб більшості країн світу", — додали в пресслужбі відомстві.