Кулеба анонсировал создание системы е-консула — какие функции она будет иметь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Кабинет Министров Украины принял новое постановление о внедрении информационно-коммуникационной системы "е-Консул". Она предусматривает внедрение многочисленных новых онлайн-сервисов, которые упростят взаимодействие с консульствами и снизят необходимость подавать документы, уже имеющиеся в государственных реестрах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в четверг, 22 августа.

Читайте также:

Система е-Консул

По предоставленной информации, разработка платформы "е-Консул" началась в ноябре 2023 года, и уже к концу этого года украинцы смогут воспользоваться ее функциями. В настоящее время система проходит проверку на уязвимости, тестируются алгоритмы шифрования и ее стабильность при высоких нагрузках.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что уже запущена цифровая платформа для тестирования ключевых функций, таких как новая электронная очередь, кабинеты для заявителей и консулов, а также автоматизированные услуги нотариата и оформления документов.

В ближайших планах — интеграция платформы с государственными реестрами, что позволит снизить время обработки услуг на 30-80%.

"Модернизированная система "е-Консул" сделает сервисы МИДа более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за рубежом. Некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн, и не нужно будет даже идти в консульский отдел", — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В Министерстве иностранных дел объяснили, что модернизация системы стала необходимой из-за полномасштабной войны, существенно увеличившей количество украинцев за рубежом. В настоящее время около 7,5 миллиона граждан Украины находятся за пределами страны, многие из которых уехали из-за боевых действий.

"И хотя МИД привлек максимум из имеющихся ресурсов, совершив за 2022-2023 годы более 2 млн консульских действий силами фактически 300 консулов, спрос на получение консульских услуг остается крайне высоким и объективно превышает возможности консульских служб большинства стран мира", — добавили в пресс-службе ведомства.