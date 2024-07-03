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Кулеба і Чернишов можуть отримати посади в уряді – подробиці

3 липня 2024 17:17
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Уряд чекають зміни в липні - подробиці - новини України
Засідання уряду. Фото: FB/Кабмін
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Найближчими тижнями ВР може призначити двох міністрів. Зокрема, нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов може очолити міністерство інфраструктури, а заступник голови ОП Олексій Кулеба — може керувати міністром регіонального розвитку.

Про це Новини.LIVE стало відомо від кількох джерел серед депутатів ВР.

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За їх словами, ситуація із призначеннями в уряд досить динамічна і невиключено, що це питання можуть перенести на другу половину липня. Причина у зайнятості міжнародною політикою та війною як президента Володимира Зеленського, так і членів його найближчої команди. В черні вони займалися рядом важливих для України конференцій, зокрема, Самітом миру. А в липні працюють по ювілейному саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні вже наступного тижня – 9-11 липня. 

"Інформація постійно змінюється, все досить динамічно. Зранку можуть бути одні ідеї, а ввечері - інші. Ключовим на сьогодні є призначення міністра інфраструктури, скоріше за все, це буде Чернишов. А міністром регіонального розвитку може стати Олексій Кулеба", — зазначив один із депутатів.

За його словами, рішення в країні приймають не міністри і навіть не прем’єр, а в ОП. 

Нагадаємо, за даними Української правди, співрозмовники в оточенні Президента України Володимира Зеленського припускають, що він "втомився" і хоче звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. На його місце розглядають кандидатури Юлії Свириденко та Олексія Чернишова.

Володимир Зеленський Кабінет міністрів Верховна Рада політики уряд

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