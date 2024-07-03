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Кулеба и Чернышев могут получить должности в правительстве – подробности

3 июля 2024 17:17
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Правительство ждут изменения в июле - подробности - новости Украины
Заседание правительства. Фото: FB/Кабмин
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В ближайшие недели ВР может назначить двух министров. В частности, нынешний глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев может возглавить министерство инфраструктуры, а заместитель председателя ОП Алексей Кулеба может руководить министром регионального развития.

Об этом Новиyb.LIVE стало известно от нескольких источников среди депутатов ВР.

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По их словам, ситуация с назначениями в правительство достаточно динамичная и не исключено, что вопрос могут перенести на вторую половину июля. Причина в занятости международной политикой и войной, как президента Владимира Зеленского, так и членов его ближайшей команды. В июне они занимались рядом важных для Украины конференций, в частности Саммитом мира. В июле работают по юбилейному саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне на следующей неделе – 9-11 июля.

"Информация постоянно меняется, все достаточно динамично. Утром могут быть одни идеи, а вечером — другие. Ключевым на сегодняшний день является назначение министра инфраструктуры, скорее всего, это будет Чернышев. А министром регионального развития может стать Алексей Кулеба", — отметил один из депутатов.

По его словам, решение в стране принимают не министры и даже не премьер, а в ОП.

Напомним, по данным Украинской правды, собеседники в окружении Президента Украины Владимира Зеленского предполагают, что он "устал" и хочет уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. На его место рассматривают кандидатуры Юлии Свириденко и Алексея Чернышева.

Владимир Зеленский Кабинет министров Верховная Рада политики правительство

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