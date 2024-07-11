Винищувачі для України — Кулеба розповів коли прибудуть F-16

Очільник МЗС України. Дмитро Кулеба. Фото: 5.ua

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що обіцянка про те, що винищувачі F-16 влітку цього року битимуться в українському небі, виконана. Тепер Україна працює над тим, щоб цих літаків стало ще більше.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю 24 каналу у четвер, 11 липня.

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Винищувачі F-16 вже в Україні

Очільник МЗС зазначив, що йдеться лише про першу хвилю. Насправді Україні потрібно більше літаків, але питання постачання і надходження першої хвилі F-16 вже розв'язане.

"Ми працюємо вже на перспективу — над збільшенням кількості літаків F-16, які будуть передані Україні; над отриманням інших західних моделей літаків; над отриманням МіГ-29, які все ще є на озброєнні дружніх країн, і ми можемо їх отримати", — зазначив міністр.

Міністр також наголосив, що процес домовленостей про постачання зброї триває безперервно.

"У війні немає такого моменту, коли можна сказати: фух, я все зробив, F-16 прилетіли, Patriot приїхали, можна розслабитись", — підкреслив Кулеба.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу у захисті неба. Літаки, які отримає Київ, зможуть краще захистити українців.

Також ми повідомляли, що Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.