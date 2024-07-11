Истребители для Украины — Кулеба рассказал, когда прибудут F-16

Глава МИД Украины. Дмитрий Кулеба. Фото: 5.ua

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что обещание о том, что истребители F-16 летом этого года сразятся в украинском небе, выполнено. Теперь Украина работает над тем, чтобы этих самолетов стало еще больше.

Об этом Кулеба заявил в интервью 24 каналу в четверг, 11 июля.

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Истребители F-16 уже в Украине

Глава МИД отметил, что речь идет только о первой волне. На самом деле Украине нужно больше самолетов, но вопрос поставки и поступления первой волны F-16 уже решен.

"Мы работаем уже на перспективу — над увеличением количества самолетов F-16, которые будут переданы Украине; над получением других западных моделей самолетов; над получением МиГ-29, которые все еще находятся на вооружении дружественных стран и мы можем их получить", — отметил министр.

Министр также подчеркнул, что процесс договоренностей о поставках оружия продолжается непрерывно.

"В войне нет такого момента, когда можно сказать: фух, я все сделал, F-16 прилетели, Patriot приехали, можно расслабиться", — подчеркнул Кулеба.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за помощь в защите неба. Самолеты, которые получит Киев, смогут лучше защитить украинцев.

Также мы сообщали, что Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в текущем году.