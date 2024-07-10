Літаки F-16 в Україні — як їх застосовуватимуть

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу у захисті неба. Літаки, які отримає Київ, зможуть краще захистити українців.

Про це глава держави повідомив на платформі X в середу, 10 липня.

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За словами Зеленського, винищувачі F-16 також будуть використані для посилення протиповітряної оборони України.

"Я впевнений, що вони допоможуть нам краще захистити українців від жорстоких російських атак, як-от удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві цього тижня", — йдеться у повідомленні.

Глава держави додав, що очікує на розширення коаліції військово-повітряних сил шляхом приєднання нових учасників.

"F-16 наближають справедливий і міцний мир, демонструючи, що терор повинен зазнавати поразки скрізь і завжди", — повідомив президент.

Він подякував США, Данії та Нідерландам за посилення українських ВПС літаками F-16.

"Вдячний Бельгії та Норвегії за їхню готовність надати нам свої винищувачі F-16", — підсумував Зеленський.

Повідомлення президента на платформі Х

Раніше глава держави заявив, що найближчим часом в Україні очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16.

Також ми повідомляли, що Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.

Крім того, Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що винищувачі F-16 вже перебувають на шляху до України. Їх передають з Данії та Нідерландів.