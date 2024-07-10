Літаки F-16 в Україні — як їх застосовуватимуть

Зеленський розповів, як Україна планує застосовувати літаки F-16
Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу у захисті неба. Літаки, які отримає Київ, зможуть краще захистити українців.
Про це глава держави повідомив на платформі X в середу, 10 липня.
Як Україна планує застосовувати літаки F-16
За словами Зеленського, винищувачі F-16 також будуть використані для посилення протиповітряної оборони України.
"Я впевнений, що вони допоможуть нам краще захистити українців від жорстоких російських атак, як-от удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві цього тижня", — йдеться у повідомленні.
Глава держави додав, що очікує на розширення коаліції військово-повітряних сил шляхом приєднання нових учасників.
"F-16 наближають справедливий і міцний мир, демонструючи, що терор повинен зазнавати поразки скрізь і завжди", — повідомив президент.
Він подякував США, Данії та Нідерландам за посилення українських ВПС літаками F-16.
"Вдячний Бельгії та Норвегії за їхню готовність надати нам свої винищувачі F-16", — підсумував Зеленський.
Раніше глава держави заявив, що найближчим часом в Україні очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16.
Також ми повідомляли, що Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.
Крім того, Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що винищувачі F-16 вже перебувають на шляху до України. Їх передають з Данії та Нідерландів.
Читайте Новини.LIVE!