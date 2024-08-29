ЄС пришвидшить процес надання Україні озброєння та енергообладнання, — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Європейський Союз пришвидшить процес надання Україні військової допомоги. Також прискориться й надання енергетичного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це стало відомо із заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби після зустрічі керівників МЗС країн ЄС у Брюсселі.

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"Під час сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі з міністрами закордонних справ ЄС я наголосив на необхідності термінового надання вже обіцяної військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони. Я ціную готовність моїх колег вжити необхідних заходів для прискорення цих постачань", — зазначив міністр.

Міністр також підкреслив важливу роль ЄС у підтримці України в міжнародній коаліції та подякував за готовність деяких країн-членів ЄС відгукнутися на заклик України про зняття обмежень на використання зброї для ураження військових цілей на території Росії.

"Я також вдячний країнам-членам ЄС, які пообіцяли активізувати відповідні зусилля та надати додаткове обладнання та ресурси для української енергетичної системи", — заявив Кулеба.

Глава МЗС підтвердив партнерам, що Україна активно виконує свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС, зокрема ратифікувавши Римський статут.

"Ми розраховуємо на підтримку держав-членів у просуванні переговорів про вступ України до ЄС у належному темпі", — підсумував голова МЗС.